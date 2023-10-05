489 обстрелов за минувшие сутки: в районе железной дороги возле Бахмута продолжаются тяжелые бои

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. За 4 октября оккупанты 489 раз обстреляли позиции наших защитников. Произошло 10 боевых столкновений. Впрочем, вместо успехов враг понес потери.

В эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении, пишет 24 Канал. Илья Евлаш отметил, что наши защитники ликвидировали еще 178 оккупантов.

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Тяжелые бои продолжаются в районе железной дороги

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Военный рассказал, что сейчас тяжелые бои продолжаются в районе железной дороги. Силы обороны пытаются отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Агрессор продолжает обстреливать наши позиции из различных видов артиллерии, как ствольной, так и реактивной.

489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки из различных типов вооружения, включая танки, минометы, СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие. 6 раз враг применял авиацию. Произошло 10 боевых столкновений, безуспешных для оккупанта,

– подчеркнул Евлаш.

Добавил, что нашим воинам удалось ликвидировать еще 178 захватчиков. Кроме того, уничтожить много вражеской техники.

"МТ-ЛБ, 3 установки "Мста-Б", и "Град", одна "Мста-С", 2 пушки Д-20 и еще четыре – Д-30. Удалось уничтожить вражеские Уралы и другую технику, которая могла перевозить большие тяжелые грузы, еще 6 складов с боеприпасами, 4 FPV-дрона на Бахмутском направлении", – уточнил начальник пресс-службы.

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