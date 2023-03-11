Силовики провели обыск у руководителя-беглеца Ровеньковской епархии УПЦ, – СМИ

В конце мая 2022 года Ровеньковская епархия на Луганщине решила остаться под омофором Московского патриарха Кирилла. После этого ее архиепископ Аркадий (Таранов) бежал в Россию.

Однако этим избежать украинского правосудия он не смог. Так, на днях правозащитники провели обыск по месту регистрации архиепископа в Украине, в Одессе.

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Что нашли во время обысков

В СМИ отметили, что обыски у архиепископа Аркадия (Таранова) проходили по делу о коллаборационной деятельности.

Во время них в доме архиепископа-беглеца представители силовых структур нашли литературу антиукраинского толка. Она имела признаки разжигания религиозной розни.

По данным СМИ, для проведения экспертизы эти доказательства по делу изъяли.

Готовится вручение подозрения

Архиепископу Ровеньковскому Аркадию стражи порядка готовят вручение подозрения по частям 1 и 6 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины "Колаборационная деятельность". Ведь главу епархии в Луганской области обвиняют в пособничестве России и поддержке решений, принятых оккупационной администрацией на временно оккупированной территории области.

Согласно статье 111-1 Уголовного Кодекса Украины, Аркадию (Таранову) грозит:

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет,

лишение свободы на срок от 10 до 12 лет,

с конфискацией имущества или без таковой.

Стоит отметить, что ранее, в декабре прошлого года, против Ровеньковского архиепископа и других представителей духовенства УПЦ СНБО ввел санкции. Через месяц президент Украины Владимир приостановил гражданство 13 представителей шести епархий УПЦ. И под санкции, и под приостановление гражданства попал сам Таранов.

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