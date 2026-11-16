Атаковали два морских дрона: у берегов Болгарии тонет сухогруз с пшеницей

В Черном море недалеко от побережья Болгарии 16 ноября потерпел крушение сухогруз "Betul 8" с 12 членами экипажа на борту. Судно перевернулось и тонет после атаки двух морских дронов, всех моряков успели спасти.

Как сообщает издание Maritime.bg со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии, сигнал бедствия от экипажа поступил в 09:15 утра. Моряки сообщили координационному центру в Варне, что авария произошла примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра в болгарской исключительной экономической зоне.

Что известно об инциденте

На спасение людей экстренно направили четыре корабля из состава Противоминной военно-морской группы в Черном море MCM Black Sea. В район бедствия немедленно вышли два болгарских, румынский и турецкий военные корабли.

Действия на воде координировала Главная дирекция по аварийно-спасательной деятельности болгарской Морской администрации. Воздушные силы подняли в воздух для воздушной разведки два вертолета "Кугар" и самолет Су-25, после чего экипаж успешно эвакуировали с спасательных плотов и доставили в Варну.

Сухогруз "Betul 8" длиной 82 метра шел под флагом Сомали из румынского порта в Египет с грузом около 3 тысяч тонн пшеницы. Несмотря на серьезные повреждения и опрокидывание, 38-летнее судно еще некоторое время держалось на поверхности воды.

Корабль совершал переход в южном направлении в открытом море вместо более безопасного фарватера. Капитан судна не захотел объяснить журналистам, почему принял решение выйти за пределы 12-мильной зоны территориальных вод Румынии и Болгарии.

"Без комментариев", – заявил он в ответ на вопрос о пренебрежении правилами безопасности в условиях военных угроз.

Отметим, что накануне в территориальных водах Румынии вблизи Сулины огневые удары также получили три гражданских торговых судна.