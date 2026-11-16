Атакували два морські дрони: біля Болгарії тоне суховантаж з пшеницею

Як повідомляє видання Maritime.bg із посиланням на Міністерство транспорту та комунікацій Болгарії, сигнал лиха від екіпажу надійшов о 09:15 ранку. Моряки повідомили координаційний центр у Варні, що аварія сталася орієнтовно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра в болгарській виключній економічній зоні.

Adv

популярні відео

Що відомо про інцидент

На порятунок людей екстрено направили чотири кораблі зі складу Протимінної військово-морської групи в Чорному морі MCM Black Sea. У район лиха негайно вирушили два болгарські, румунський та турецький військові кораблі.

Дії на воді координувала Головна дирекція Аварійно-рятувальна діяльність болгарської Морської адміністрації. Повітряні сили підняли для повітряної розвідки два гелікоптери Кугар та літак Су-25, після чого екіпаж успішно евакуювали з рятувальних плотів і доправили до Варни.

Суховантаж Betul 8 завдовжки 82 метри йшов під прапором Сомалі з румунського порту до Єгипту з вантажем близько 3 тисяч тонн пшениці. Попри серйозні пошкодження та перекидання, 38-річне судно деякий час ще трималося на поверхні води.

Реклама

Корабель здійснював перехід у південному напрямку у відкритому морі замість безпечнішого фарватеру. Капітан судна не захотів пояснити журналістам, чому ухвалив рішення вийти за межі 12-мильної зони територіальних вод Румунії та Болгарії.

"Без коментарів", – заявив він у відповідь на запитання щодо нехтування правилами безпеки в умовах воєнних загроз.

Зазначимо, напередодні в територіальних водах Румунії поблизу Суліни вогневих ударів також зазнали три цивільні торговельні судна.