У берегов Филиппин загорелось судно с 82 людьми на борту: жуткие кадры

У берегов Филиппин вспыхнуло судно, на борту которого находились 82 пассажира и члена экипажа. Спасти удалось по меньшей мере 73 человека.

В момент инцидента грузово-пассажирское судно двигалось в сторону порта. Он расположен к югу от Манилы.

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Пожар на судне удалось ликвидировать. Причины пожара пока не удалось установить.

Детали о спасении пассажиров

Береговая охрана сообщила, что поисково-спасательные работы продолжаются. В общей сложности на борту находились 48 пассажиров и 34 члена экипажа. По состоянию на 19:30 по местному времени удалось спасти 73 человека.

В частности, среди них есть люди, которые, пытаясь спастись, прыгали в воду. Местные СМИ сообщили, что госпитализация понадобилась одной пострадавшей. Детали о состоянии 44-летней женщины пока не раскрывают.

На обнародованных кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

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Береговая охрана сообщила, что на борту судна в общей сложности могут находиться до 400 человек.

Один из пассажиров рассказал СМИ: когда он увидел пламя, то решил прыгать с палубы вместе со своими детьми.

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