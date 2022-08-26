У момент інциденту вантажно-пасажирське судно рухалося у бік порту. Він розташований на Південь від Маніли.

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Пожежу на судні вдалося ліквідувати. Причини пожежі наразі не вдалося встановити.

Деталі про порятунок пасажирів

Берегова охорона повідомила, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Загалом на борту перебували 48 пасажирів та 34 члени екіпажу. Станом на 19:30 за місцевим часом вдалося врятувати вже 73 людей.

Зокрема, серед них є люди, які, намагаючись врятуватися, стрибали у воду. Місцеві ЗМІ повідомили, що госпіталізація знадобилася одній постраждалій. Деталей про стан 44-річної жінки наразі не розкривають.

На оприлюднених кадрах помітно, як у небо підіймається стовп чорного диму.

Біля берегів Філіппін загорілося судно: дивіться відео

Берегова охорона повідомила, що на борту судна загалом можуть перебувати до 400 людей.

Один з пасажирів розповів ЗМІ: коли він побачив полум'я, то вирішив стрибати з палуби разом зі своїми дітьми.

Судно Mercraft загорілося біля берегів Філіппін у травні

Судно Mercraft спалахнуло біля берегів Філіппін у травні 2022 року. Трагедія сталася поблизу острова Балут. З острова Полілло судно прямувало до муніципалітету Реал у провінції Кесон на острові Лусон.

Відразу повідомили, що є жертви. Окрім того, ЗМІ заявили про понад 20 постраждалих. Загалом на борту Mercraft перебували 134 пасажири та екіпаж. Врятувати вдалося 120 людей.

За попередніми даними, пожежа розпочала у машинному відділенні. Пасижири розповіли, що невдовзі після того, як Mercraft охопив вогонь, судно розкололося. Єдиним способом врятуватися було стрибати у воду. Люди рятувалися за допомогою рятувальних кругів та жилетів.

Трагедія сталася, коли судну залишалося до порту лише 7 кілометрів.

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