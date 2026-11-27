У берегов испанского острова Ибица в ночь на 26 ноября потерпел крушение и перевернулся танкер "Med Emre" с 7000 тонн топлива. В результате катастрофы погиб один моряк, а в Испании объявили чрезвычайную ситуацию.

Как сообщает агентство EFE, в корпусе 120-метрового судна внезапно образовалась пробоина, через которую внутрь быстро хлынула вода. Танкер накренился почти на 90 градусов и впоследствии перевернулся, однако 16 других членов экипажа спасателям удалось спасти.

Угроза утечки топлива и спасательная операция

Судно Med Emre под флагом Мальты принадлежит турецкой компании YMN и перевозило топливо для испанской нефтяной компании Moeve.

В настоящее время к месту аварии прибыло специализированное спасательное судно вместе с буксиром, которые зафиксировали аварийный танкер, чтобы не допустить его дрейфа и быть наготове в случае утечки нефтепродуктов.

По первым оценкам администрации порта, грузовые цистерны пока остаются неповрежденными. Водолазы должны обследовать под водой корпус Med Emre и проверить его устойчивость: если техническое состояние позволит, судно попытаются отбуксировать в безопасную гавань.

После этого специалисты планируют откачать дизельное топливо по технологии так называемой "горячей врезки", установив специальные клапаны на резервуары, чтобы перекачать груз на другой борт.

Такая сложная операция может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев в случае штормов и плохой погоды.

Из-за серьезного риска загрязнения моря испанские власти ввели второй уровень Морского плана чрезвычайных ситуаций, что позволяет задействовать максимальные государственные силы для защиты экосистемы и курортного побережья.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские военные задействовали семь морских беспилотников, чтобы потопить российский корвет "Меркурий" и поразить судно MV ANGARA у побережья Ливии. Вместе с боевым кораблем на дно пошел и российский вертолет Ка-27.