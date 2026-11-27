Як інформує агентство EFE, у корпусі 120-метрового судна раптово утворилася пробоїна, через яку всередину швидко ринула вода. Танкер нахилився майже на 90 градусів і згодом перекинувся, проте 16 інших членів екіпажу рятувальникам вдалося врятувати.

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Загроза витоку пального та операція з порятунку

Судно Med Emre під прапором Мальти належить турецькій компанії YMN та транспортувало пальне для іспанської нафтової компанії Moeve.

Наразі до місця аварії прибуло спеціалізоване рятувальне судно разом із буксиром, які зафіксували аварійний танкер, щоб не допустити його дрейфу та бути напоготові в разі витоку нафтопродуктів.

За першими оцінками адміністрації порту, вантажні цистерни поки що залишаються неушкодженими. Водолази мають обстежити під водою корпус Med Emre й перевірити його стійкість: якщо технічний стан дозволить, судно спробують відбуксирувати у безпечну гавань.

Після цього фахівці планують відкачати дизель за технологією так званої "гарячої врізки", встановивши спеціальні клапани на резервуари, аби перекачати вантаж на інший борт.

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Така складна операція може тривати від кількох тижнів до кількох місяців у разі штормів і поганої погоди.

Через серйозний ризик забруднення моря іспанська влада ввела другий рівень Морського плану надзвичайних ситуацій, що дозволяє залучити максимальні державні сили для захисту екосистеми та курортного узбережжя.

Раніше ми розповідали про те, що українські військові задіяли сім морських безпілотників, щоб потопити російський корвет "Меркурій" та уразити судно MV ANGARA поблизу узбережжя Лівії. Разом із бойовим кораблем на дно пішов і російський вертоліт Ка-27.