"Сюрприз" от России добрался до Румынии и опасно дрейфовал у берега
Источник:Reuters
У берегов Румынии обнаружили российскую морскую мину. Информацию о ней сообщил турецкий грузовой корабль.
Корабль сообщил об опасности военно-морских сил Румынии. Они уже ликвидировали мину.
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Как ликвидировали российскую мину
В субботу (10 декабря – 24 канал) военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря,
– заявили в Минобороны Румынии.
По их данным, турецкий корабль обнаружил мину ориентировочно в 2,5 мили, что равняется ориентировочно 4,6 километра, к северу от румынского черноморского порта Констанца.
Эту информацию подтвердил и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Известно, что это уже четвертая мина, которую румынские военные ликвидировали с 3 марта 2022 года. С начала полномасштабной войны Турция, Румыния и Болгария уже ликвидировали ориентировочно 40 российских мин.
Издание также напомнило, что:
- Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов;
- воды моря разделяют между собой Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.
Что известно о российских минах в Черном море
- Еще в мае 2022 года представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что Россия выбросила в Черное море сотни мин. По его данным, начальники российских портов получили письма с уведомлением, что 420 мин забросили в акваторию Черного моря.
- Тогда Сергей Братчук уточнил, что по данным специалистов, мин может быть от 400 до 600.
- Следует отметить, что после этого Украина не раз ликвидировала российские морские мины в Черном море. К сожалению, они тоже взрывались, на них также подрывались мирные жители Одесщины.