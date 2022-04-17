У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами дизельного топлива на борту

У побережья Туниса затонул танкер, на борту которого было 750 тонн дизельного горючего. Для того чтобы избежать экологической катастрофы, соберется специальная комиссия.

Судно шло под флагом Экваториальной Гвинеи. Танкер направлялся из Египта на Мальту, затонул 16 апреля в заливе Габес у берегов Туниса.

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В настоящее время утечки топлива нет, – власти Туниса

По предварительной информации тунисских властей, пока утечки топлива нет. На заседании соберется комиссия по предотвращению катастроф. Специалисты обсудят те меры, которые нужно принять.

В море было ненастье во время катастрофы

Еще накануне крушения танкер просил разрешения зайти в тунисские территориальные воды, ведь погода была плохой. Когда судно находилось в 7 километрах от берега, в машинное отделение попала вода.

На судне был экипаж в составе 7 человек. Всех вовремя удалось эвакуировать.