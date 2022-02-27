В Буче разбили опасные российские танки с буквой V: видео с места происшествия

В направлении Киева двигалась колонна с особо опасной российской техникой. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил всем, кто заметит вражеские танки, немедленно сообщить ВСУ.

Техника оккупанта была обозначена буквой V. Всего за несколько часов после обращения Данилова танки оккупанта уничтожили в Буче Киевской области.

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Вражескую технику разбили на улице Вокзальной. Видео с места происшествия снял местный житель. Он отметил, что пострадали некоторые дома, но без этого сейчас никак.

Смотрите видео с уничтоженными вражескими танками в Буче (Внимание! Ненормативная лексика, 18+):

Отметим, секретарь СНБО предупреждал, что на этой технике в Украину прибыли опасные террористы со специальным заданием.

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