Связь появилась не во всем городе. Только в некоторых районах.
Актуально Какие у россиян планы на Херсон: в украинской разведке рассказали о 2 сумасшедших идеях Кремля
В каких районах Херсона появилась мобильная связь:
- Шуменском,
- Таврическом,
- в пригороде Херсона – Степановцы.
Впоследствии Скадовский мэр Александр Яковлев сообщил, что в его городе также появилась связь без интернета.
По данным издания Reuters, Россия начала незаконно перенаправлять интернет-трафик из Херсона на свою инфраструктуру.
Соединение в сети было маршрутизировано через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Поэтому, вероятно, теперь попадает под действие российских правил интернета, наблюдения и цензуры,
– говорится в сообщении.
Напомним, что украинских провайдеров россияне полностью отключили 30 апреля.
Рекомендуем Помощь Великобритании и фейки россиян о мобилизации в Украине: основное за 69 день войны
Последние новости из оккупированного региона
- Около недели в области горело 800 гектаров леса, а россияне не впускали украинских спасателей тушить огонь. Они отправили пожарных к месту возгорания только после того, как огонь приблизился к их блокпостам.
- Российские военные до смерти замучили ветерана АТО Назара Кагальняка. Нелюди похитили мужчину, жестоко издевались над ним 2 недели, а потом полуживого привезли домой. Родные завезли бойца в больницу, однако медики уже не успели спасти Назара. К сожалению, без отца остались 4 ребенка, двое из которых еще несовершеннолетние.
- В Скадовске 29 апреля враг назначил свою оккупационную власть. Несмотря на это, законная украинская власть продолжает работать и выполнять свои обязанности.
- Россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака. Где находится местный чиновник – пока неизвестно.
- C 1 мая россияне планируют запустить в Херсонской области рубли вместо гривен. Ближе к середине мая у оккупантов запланирован так называемый "референдум".
К теме смотрите видео о том, что больницы Харьковской области переполнены оккупантами: