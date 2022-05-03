Связь появилась не во всем городе. Только в некоторых районах.

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В каких районах Херсона появилась мобильная связь:

Шуменском,

Таврическом,

в пригороде Херсона – Степановцы.

Впоследствии Скадовский мэр Александр Яковлев сообщил, что в его городе также появилась связь без интернета.

По данным издания Reuters, Россия начала незаконно перенаправлять интернет-трафик из Херсона на свою инфраструктуру.

Соединение в сети было маршрутизировано через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Поэтому, вероятно, теперь попадает под действие российских правил интернета, наблюдения и цензуры,

– говорится в сообщении.

Напомним, что украинских провайдеров россияне полностью отключили 30 апреля.

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Последние новости из оккупированного региона

Около недели в области горело 800 гектаров леса, а россияне не впускали украинских спасателей тушить огонь. Они отправили пожарных к месту возгорания только после того, как огонь приблизился к их блокпостам.

Российские военные до смерти замучили ветерана АТО Назара Кагальняка. Нелюди похитили мужчину, жестоко издевались над ним 2 недели, а потом полуживого привезли домой. Родные завезли бойца в больницу, однако медики уже не успели спасти Назара. К сожалению, без отца остались 4 ребенка, двое из которых еще несовершеннолетние.

В Скадовске 29 апреля враг назначил свою оккупационную власть. Несмотря на это, законная украинская власть продолжает работать и выполнять свои обязанности.

Россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака. Где находится местный чиновник – пока неизвестно.

C 1 мая россияне планируют запустить в Херсонской области рубли вместо гривен. Ближе к середине мая у оккупантов запланирован так называемый "референдум".

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