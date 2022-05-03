Зв'язок з'явився не у всьому місті. Лише у деяких районах.

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У яких районах Херсона появився мобільний зв'язок:

Шуменському,

Таврійському,

у передмісті Херсона – Степанівці.

Згодом Скадовський міський голова Олександр Яковлєв повідомив, що у його місті також з'явився зв'язок без інтернету.

За даними видання Reuters, Росія почала незаконно перенаправляти інтернет-трафіку з Херсона на свою інфраструктуру.

З'єднання в мережі було маршрутизоване через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру. Тому, ймовірно, тепер підпадає під дію російських правил інтернету, спостереження та цензури,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що українських провайдерів росіяни повністю відключили 30 квітня.

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До теми дивіться відео про те, що лікарні Харківської області переповненні окупантами: