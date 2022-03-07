У детей испуганные лица, – лидер группы Kozak System о жуткой эвакуации из горячих точек

Лидер группы Kozak System Иван Леньо приобщился к помощи беженцам. Он эвакуирует из горячих точек детей – у них испуганные лица.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала. Он пытается разговаривать с детьми, чтобы успокоить.

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"Понятно, что их лица перепуганы. Понятно, что они очень волнуются из-за того, что происходит, что будет дальше, куда их везут", – отметил певец.

Война – это плохо и страшно. Однако самое главное, что я пытаюсь разговаривать. Они видят, что есть хорошие люди, которые помогают им,

– добавил Леньо.

Певец и сам очень волнуется по поводу сложившейся ситуации. "Я уже даже охрип от этих переживаний, скажу честно. Однако я взял себя в руки и скажу, что самое важное, чтобы сейчас каждый был на своем месте", – подытожил Леньо.

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