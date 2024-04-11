Речь идет обо всем имуществе, которое было или прямо записано на Табачника, или которое одиозный экс-министр записал на свою мать. Среди конфискованного имущества оказалась доля квартиры, пять земельных участков, жилой дом и денежные активы.

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Также санкции применили к Табачник Алле Викторовне, матери Дмитрия Табачника.

Табачника подозревают в госизмене и пособничестве государству-агрессору России. Он активно и открыто поддерживает один из основных тезисов российской пропаганды – "денацификацию Украины".

Табачник Дмитрий Владимирович, бывший министр образования Украины, который находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций,

– говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Сам Табачник ожидаемо публично не комментировал заочное решение суда.

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