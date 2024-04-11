Речь идет обо всем имуществе, которое было или прямо записано на Табачника, или которое одиозный экс-министр записал на свою мать. Среди конфискованного имущества оказалась доля квартиры, пять земельных участков, жилой дом и денежные активы.
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Также санкции применили к Табачник Алле Викторовне, матери Дмитрия Табачника.
Табачника подозревают в госизмене и пособничестве государству-агрессору России. Он активно и открыто поддерживает один из основных тезисов российской пропаганды – "денацификацию Украины".
Табачник Дмитрий Владимирович, бывший министр образования Украины, который находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций,
– говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
Сам Табачник ожидаемо публично не комментировал заочное решение суда.
Государственные изменники в Украине: последние новости
- Служба безопасности Украины задержала на Сумщине агента ФСБ, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ. Предатель пытался скорректировать по нему авиаудар российских войск. Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.
- 5 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука. Речь идет о Михаиле Шпире, который кроме пропагандистской "работы", корректировал удары по объектам энергосистемы.
- Жителя Краматорска, который навел ракеты на пиццерию "Ria Pizza" в Краматорске, приговорили к пожизненному заключению. Российского агента признали виновным в государственной измене. В результате того удара погибли 13 человек, среди которых трое детей, и 64 человека получили ранения различной степени тяжести.