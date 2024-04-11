Йдеться про все майно, яке було або прямо записано на Табачника, або яке одіозний ексміністр записав на свою матір. Серед конфіскованого майна опинилась частка квартири, п’ять земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.
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Також санкції застосували до Табачник Алли Вікторівни, матері Дмитра Табачника.
Табачника підозрюють у держзраді та пособництві державі-агресору Росії. Він активно та відкрито підтримує одну з основних тез російської пропаганди — "денацифікацію України".
Табачник Дмитро Володимирович, колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій,
– йдеться у повідомлення пресслужби Мін'юсту.
Сам Табачник очікувано публічно не коментували заочне рішення суду.
Державні зрадники в Україні: останні новини
- Служба безпеки України затримала на Сумщині агента ФСБ, який намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ. Зрадник намагався скоригувати по ньому авіаудар російських військ. Крім того, в СБУ повідомили, що затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.
- 5 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який окрім пропагандистської "роботи", коригував удари по об'єктах енергосистеми.
- Жителя Краматорська, який навів ракети на піцерію "Ria Pizza" у Краматорську, засудили до довічного ув'язнення. Російського агента визнали винним у державній зраді. Внаслідок того удару загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, і 64 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.