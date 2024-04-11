Йдеться про все майно, яке було або прямо записано на Табачника, або яке одіозний ексміністр записав на свою матір. Серед конфіскованого майна опинилась частка квартири, п’ять земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

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Також санкції застосували до Табачник Алли Вікторівни, матері Дмитра Табачника.

Табачника підозрюють у держзраді та пособництві державі-агресору Росії. Він активно та відкрито підтримує одну з основних тез російської пропаганди — "денацифікацію України".

Табачник Дмитро Володимирович, колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій,

– йдеться у повідомлення пресслужби Мін'юсту.

Сам Табачник очікувано публічно не коментували заочне рішення суду.

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