В Днепре и Полтаве объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытие

В Днепре и Полтаве снова раздаются сирены. Это значит, что всем жителям этих городов необходимо добраться до безопасного места.

В этой ситуации следует не паниковать и выполнять все инструкции. Также нужно помочь вашим родным и соседям добраться до укрытия.

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В Днепре и Полтаве – воздушная тревога

В Днепре о тревоге стало известно 6 марта в 23:32. Тогда как в Полтаве сирены зазвучали в 23:39. Всем жителям города необходимо оставаться в укрытиях, пока не сообщат об отмене тревоги.

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