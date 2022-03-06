В Днепре и Полтаве объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытие
6 марта 2022 , 23:35Читати новину українською
Источник:телеграмм "Суспільне Дніпро"
В Днепре и Полтаве снова раздаются сирены. Это значит, что всем жителям этих городов необходимо добраться до безопасного места.
В этой ситуации следует не паниковать и выполнять все инструкции. Также нужно помочь вашим родным и соседям добраться до укрытия.
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В Днепре и Полтаве – воздушная тревога
В Днепре о тревоге стало известно 6 марта в 23:32. Тогда как в Полтаве сирены зазвучали в 23:39. Всем жителям города необходимо оставаться в укрытиях, пока не сообщат об отмене тревоги.
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