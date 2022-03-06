У цій ситуації варто не панікувати та виконувати усі інструкції. Також потрібно допомогти вашим рідним та сусідами дістатися до укриття.

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У Дніпрі та Полтаві – повітряна тривога

У Дніпрі про тривогу стало відомо 6 березня о 23:32. Тоді як у Полтаві сирени почали лунати о 23:39. Усім жителям міста необхідно залишатися в укриттях, поки не повідомлять про скасування тривоги.

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