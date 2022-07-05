ВСУ отразили штурм врага в районе Долины на Донбассе

Российские захватчики штурмовали Долину в Донецкой области. Но украинские защитники отбросили врага.

Также украинские военные нанесли удары по складам врага в Херсонской области. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 5 июля.

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ВСУ остановили вражеский штурм возле Долины

Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты откинуты,

– говорится в сообщении.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают плодотворно работать. Они "бьют" по запасам и скоплениям захватчиков.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии район Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепеля и Мосьпанового.

На Донецком направлении россияне хотят захватить Луганскую область в пределах административных границ.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении враг штурмует направление Новолуганского, боевые действия продолжаются. Также он обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. Агрессор возобновил штурм возле Спорного. У него есть частичный успех, но бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях российские оккупанты ударили авиацией по Авдеевке. Также они обстреляли позиции ВСУ.

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