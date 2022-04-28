У домработницы Медведчука изъяли почти полмиллиона долларов и 87 тысяч евро

Домработница, работавшая в доме Виктора Медведчука, имела очень неплохую "зарплату". У женщины во время обысков обнаружили сотни тысяч долларов.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, правоохранители провели обыск в доме женщины. Там нашли огромное количество долларов и евро.

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Много-много "зеленых"

У обычной домработницы нашли дома 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

Обыск был санкционирован судом. Его провели в рамках уголовного производства, возбужденного против Виктора Медведчука, о финансировании действий, совершенных с целью насильственного захвата власти, свержения конституционного строя, изменения границ территорий или государственной границы Украины.

Венедиктова шутит, что женщине, пожалуй, серьезно повезло попасть на такую работу.

И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука, – пишет генпрокурор.

Добавим, яхту Royal Romance Виктора Медведчука, которая в начале марта была арестована в Хорватии и передана для Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами, собираются выставить на продажу. Все деньги направят в украинский бюджет. Приблизительная цена яхты – 200 миллионов долларов.

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