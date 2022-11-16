У Дуды нет доказательств того, "кто запустил ракету": самое важное из заявления президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября выступил с заявлением о ракетах на территории Люблинского воеводства. Он рассказал, что провел консультации с НАТО. В частности, 5 статью устава Альянса также обсудили,

Говорит, что нет доказательств, "кто запустил ракету", хотя предположил, что она была именно российского производства. Перед тем в МИД Польши тоже отмечали, что ракеты были российские.

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Сейчас у нас нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства,

– сказал президент.

Дуда подтвердил, что защита Польши усилена. Однако добавил, что нет никаких указаний на то, что в дальнейшем подобные события будут иметь место.

Ракета упала в 6 километрах от границы

Дуда выразил соболезнования семьям двух поляков, погибших в результате взрыва ракеты. Он отметил, что она упала в 6 километрах от польско-украинской границы.

Президент отметил, что польский посол будет присутствовать на совещании НАТО. Вероятно, он потребует 4 статьи устава НАТО – о союзнических консультациях. Дуда рассказал о своих разговорах с союзниками. В частности, он говорил с Йенсом Столтенбергом и Джо Байденом, которые гарантировали, что США и НАТО поддержат Польшу.

НАТО – наготове

Дуда отметил, что Североатлантический альянс – в состоянии готовности. Польша тоже усилила готовность своей армии, в частности, ПВО. Польские самолеты будут поддерживаться союзными. Однако президент отметил, что диеты будут спокойно и рассудительно.

Пожалуйста, успокойтесь. Польские солдаты на месте. Союзники поддерживают нас и выполняются обязательства. Мы работаем. Завтра еще один важный день – заседание Совбеза,

– анонсировал Дуда.

Политик отметил, что все лидеры, с которыми он говорил, заверили его в союзнической поддержке, соблюдая и 5 статью включительно. Напомним, что 5 статья устава НАТО означает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех, поэтому ответ должен быть коллективным.

Российские ракеты упали в Польше: что известно

Во время массированной ракетной атаки по Украине взрыв был услышан в польском городе Пшеводов в Грубешевском районе. Погибли два человека. Власти официально подтвердили, что взрыв повлек за собой падение ракеты.

Страны Балтии выразили свою солидарность с Польшей. Президент Владимир Зеленский посочувствовал, но подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала – террор России будет расширяться.

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