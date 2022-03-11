Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, в частности – в воздушных боях. Однако взять всех российских пилотов живыми не получается: в очередной раз они катапультируются, но все равно погибают, поскольку их парашюты не срабатывают.

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Вероятно, российским пилотам сознательно не дают шансов катапультироваться в живых. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки, по которым одной из причин несрабатывания парашютов может быть их умышленная неправильная установка перед вылетом .

Руководство русской орды может делать это специально, чтобы их пилоты не попали в плен и не стали свидетелями для военного трибунала. Есть еще один вариант – забавный: оккупанты решили бомбить украинские города и села собственными военными.

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