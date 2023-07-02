Предатель Балицкий до сих пор имеет мандат депутата Запорожского облсовета

У коллаборанта Евгения Балицкого до сих пор есть мандат депутата Запорожского областного совета. Несмотря на приговор к 15 годам лишения свободы изменник до сих пор является членом облсовета.

В ведомстве подчеркнули, что эта ситуация позорна. Кроме того, Балицкий добровольно начал сотрудничать с оккупантами, потому не может оставаться с депутатским мандатом.

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Балицкого не лишили мандата

Депутат Запорожского облсовета от запретной партии "Оппозиционный блок" публично поддержал российскую оккупацию. К тому же добровольно вступил в должность "главы" оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области.

СБУ собрала доказательную базу, на основе которой предателя признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Но почему формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. Еще раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна,

– заявили в Минреинтеграции.

По каким статьям обвиняют коллаборанта

В пресс-службе СБУ опубликовали доказательную базу против предателя. Кроме того, что Балицкий одним из первых открыто поддержал оккупантов, он еще и угрожал другим работникам органов местного самоуправления. Чтобы заставить их признать "полномочия" гауляйтера, оккупанты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заточили в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам.

После получения новой "должности" Балицкий начал выполнять кремлевские приказы. Он распространял путинскую риторику и работал над подавлением движения сопротивления. Также коллаборант занимался организацией "референдума" и фальсификацией результатов "присоединения" к России.

На основании всех доказательств суд признал галицкого виновным по статьям Уголовного кодекса:

участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

За это ему грозит лишение свободы до 15 лет. Сейчас СБУ работает над тем, чтобы привлечь предателя к ответственности.