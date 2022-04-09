У Европарламента появился аккаунт в твиттере на украинском языке
Источник:@Europarl_UA
В твиттере Европарламент создал новый аккаунт для публикации новостей на украинском языке. Первое сообщение появилось 8 апреля.
Его опубликовали от имени президента Европарламента Роберты Мецоли. Она отметила, что в твиттере будут делиться последними новостями о том, как ЕС поддерживает Украину.
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Вместе мы добьемся успеха: добро пожаловать в новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе,
– заметила Мецола.
Первое сообщение / Скриншот 24 канала
Мецола ранее также отметила, что вторжение в Украину должно стать для России самой дорогой ошибкой в истории. Кремль должен не только поплатиться за содеянное, но и навсегда уяснить, к чему приводят такие действия.
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