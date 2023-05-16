У ФБР не было оснований расследовать связь кампании Трампа с Россией – отчет спецпрокурора
Источник:CNN
Федеральное бюро расследований не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией. Речь идет о связях во время президентских выборов в 2016 году.
Специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем написал об этом в отчете, опубликованном 15 мая. Он четыре года проводил расследование действий ФБР.
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Что известно о заявлении спецпрокурора
В отчете, содержащем более 300 страниц, говорится, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) использовало "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".
То есть, Джон Дарем считает, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией в 2016 году.
Это заключение отличается от результатов проверки генерального инспектора Министерства юстиции США. Ведь последний тоже нашел проблемы с расследованием ФБР, однако сделал вывод, что основания для его начала были.
Специальный прокурор Министерства юстиции США:
- заявил, что со стороны, по крайней мере, определенных сотрудников ФБР, занимавшихся этим делом Трампа, существовала "склонность к началу расследования" против 45 президента США;
- не рекомендовал выдвигать новые обвинения в причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.
Стоит отметить, что спецпрокурор обвинил бюро в том, что расследование по Трампу рассматривалось "иначе", чем другие политически щепетильные расследования, например с его соперницей Хиллари Клинтон.
Издание напоминает, что Джона Дарема назначил во главе специального расследования против ФБР еще в 2019 году генпрокурор Уильям Барр, являющийся ставленником Дональда Трампа.
Что известно об этом деле против Трампа
- В 2016 году Федеральное бюро расследований начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Его ведь подозревали в связях с Россией.
- Спецслужбы США исследовали, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа. Тогда Трамп стал 45 президентом США, а Кремль отрицал вмешательство. Сам Трамп говорил, что расследование ФБР – это "охота на ведьм".
- Расследовал дело специальный прокурор Роберт Мюллер. Он в 2019 году пришел к выводу, что представители штаба Дональда Трампа контактировали с российскими представителями, однако о сговоре или сотрудничестве говорить не было оснований.