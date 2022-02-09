У главы МИД Словакии обнаружили COVID-19: за день до этого он встречался с Зеленским
Источник:7 Dni
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом. Накануне он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава словацкой дипломатии не присутствовал на заседании правительства 9 февраля. Впоследствии он сообщил, что заболел.
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У главы МИД Словакии подтвердили COVID-19
Министр заявил, что все новости 9 февраля – положительные.
Сначала Петра Влхова (словацкая лыжница взяла "золото" на Олимпиаде – 24 канал), затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста на коронавирус положительный,
– отметил Корчок.
Он добавил, что мог бы обойтись без последних "положительных новостей".
Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились главы министерств иностранных дел Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.
Корчок виделся с Зеленским: что известно
- Зеленский встретился с главами МИД Чехии, Австрии и Словакии 8 февраля. Стороны говорили об активизации минского процесса и усиленной работе в нормандском формате.
- Украинский президент отметил важность того, что министры посетили прифронтовую зону на Донбассе и лично ознакомились с ситуацией там.
- Дипломаты выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
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