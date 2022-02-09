У главы МИД Словакии обнаружили COVID-19: за день до этого он встречался с Зеленским

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом. Накануне он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава словацкой дипломатии не присутствовал на заседании правительства 9 февраля. Впоследствии он сообщил, что заболел.

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У главы МИД Словакии подтвердили COVID-19

Министр заявил, что все новости 9 февраля – положительные.

Сначала Петра Влхова (словацкая лыжница взяла "золото" на Олимпиаде – 24 канал), затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста на коронавирус положительный,

– отметил Корчок.

Он добавил, что мог бы обойтись без последних "положительных новостей".

Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились главы министерств иностранных дел Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.

Корчок виделся с Зеленским: что известно

Зеленский встретился с главами МИД Чехии, Австрии и Словакии 8 февраля. Стороны говорили об активизации минского процесса и усиленной работе в нормандском формате.

Украинский президент отметил важность того, что министры посетили прифронтовую зону на Донбассе и лично ознакомились с ситуацией там.

Дипломаты выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

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