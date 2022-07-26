Львовские коммунальщики будут помогать с обустройством временного жилья в Гостомеле

Гостомель сильно пострадал от российских оккупантов. В городе будет построено временное жилье для тех, чьи дома разрушили россияне.

Последствия преступлений российских оккупантов в Киевской области ощутимы до сих пор. Преодолевать их пытаются помочь специалисты со всех уголков Украины.

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Львовские коммунальщики помогают обустроить Гостомель

Мэр Львова Андрей Садовый посетил Гостомель и Ирпень. Вместе с руководителями коммунальных предприятий, он проводит работу по помощи в обустройстве этих городов.

В частности, команда львовского "Водоканала" в течение двух недель будет обустраивать коммуникации и благоустройство временного жилого городка в Гостомеле.

Здесь будут жить местные, чьи дома разрушили российские ракеты. Также обязуемся к осени отстроить одну из поврежденных многоэтажек,

– сообщил Садовый.

Также мэр Львова сообщил, что жителям Гостомеля помогут построить и обустроить военный медицинский пункт. Он также призвал мэров всех городов помогать всем, кто пострадал от войны, ведь скоро наступит зима, и каждый должен ощутить поддержку.

"В единстве наша сила. Мы уже давно задекларировали этот принцип. Теперь пришло время доказать, что это не просто декларация, а реальная работа и ответственность", – добавил Садовый.

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