В Гостомеле оккупанты застрелили начальника пожарной части, спасавшего подчиненных

Российские военные убили начальника пожарной части в Гостомеле. Оккупанты убили мужчину, когда он был за рулем спасательной автоцистерны.

Враг выпустил минимум 7 шаров

В ГСЧС показали жуткие фотографии, оставшиеся от Гостомельской пожарной части после российских оккупантов.

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На одной из фотографий – расстрелянное лобовое стекло пожарной автоцистерны MAN. Сообщается, что за рулем был начальник части.

Мужчина пытался вывезти личный состав, однако оккупанты расстреляли его. На фото видны следы минимум от семи пуль, которые враг нанес по водителю.

Автоцистерна, за рулем которой был начальник пожарной части / Фото ГСЧС

Отметим, что начальник пожарной части в Гостомеле Руслан Кошевой исчез 24 февраля, когда оккупанты пытались оккупировать Гостомель.

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