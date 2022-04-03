Ворог випустив мінімум 7 куль

У ДСНС показали моторошні світлини, що залишилося від Гостомельської пожежної частини після російських окупантів.

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На одній зі світлин – розстріляне лобове скло пожежної автоцистерни MAN. Повідомляється, що за кермом був начальнику частини.

Чоловік намагався вивезти особовий склад, однак окупанти розстріляли його. На фото видно сліди мінімум від семи куль, які ворог завдав по водію.



Автоцистерна, за кермом якої був начальник пожежної частини / Фото ДСНС

Зауважимо, що начальник пожежної частини у Гостомелі Руслан Кошовий зник 24 лютого, коли окупанти намагалися окупувати Гостомель.

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