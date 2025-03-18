Раньше воевали на Курщине: у границы с Сумской областью россияне накапливают силы

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" полковник ВСУ Вадим Мысник сообщил о том, что ситуация на Севере остается стабильной. Но вблизи Сумщины оккупанты концентрируют подразделения, участвовавшие в Курской операции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, который цитирует слова Вадима Мысника.

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Что происходит в приграничье Сумщины

Военное присутствие врага фиксировали вдоль всей границы и раньше. Но не видели признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий.

Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду эти накопленные силы. Наша задача – максимально укрепляем нашу систему обороны и продолжаем выполнять боевые задачи как на сопредельной территории (в Курской области – 24 Канал), так и на границе,

– сказал Мысник.

Оперативная обстановка кардинально не изменилась. Например, россияне каждый день обстреливают приграничье, очень активно применяют FPV-дроны, сбросы с БПЛА, минометы, ствольную артиллерию.

Больше всего сил и средств россияне сконцентрировали в приграничье Сумщины. Там остается угроза захода ДРГ, но Силы обороны контролируют ситуацию.

Ранее о том, что россияне рвутся на Сумщину, говорили в ГПСУ.

Враг применяет ДРГ преимущественно на флангах, где наблюдается накопление оккупантов. Силы обороны имеют противодиверсионные резервы и технические средства.