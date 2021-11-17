У этого всего другая квалификация, – правозащитница о проблеме дела Януковича и его окружения

Следователи ГБР завершили досудебное расследование преступлений в феврале 2014 года на Майдане. В то же время, с квалификацией того, что выдвигают обвиняемым, могут быть проблемы.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Она отметила, что речь идет о совершенно ином уровне ответственности и общественной опасности.

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Экс-чиновников обвиняют в совершении террористического акта с целью устрашения населения, незаконном препятствии организации мирных собраний, в превышении власти и служебных полномочий, отметила Александра Матвийчук.

Статьи о преступлениях против человечности нет

Однако происходило широкомасштабное системное наступление власти на мирное гражданское население, которое выполнялось различными способами с использованием юридических механизмов, добавила правозащитница.

Людей незаконно арестовывали или возбуждали против них сфабрикованные дела – вне правовых механизмов – когда людей пытали и оставляли умирать на морозе. Это все имеет другую квалификацию, говорится о преступлениях против человечности. Так должно было звучать это дело, если бы в Уголовном кодексе была соответствующая статья. Александра Матвийчук Глава правления Центра гражданских свобод

Однако, по словам главы правления Центра гражданских свобод, статьи за преступления против человечности нет, 10 обвиняемым не предъявили такую квалификацию, которая имела бы конкретные правовые последствия.

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