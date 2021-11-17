Про це в ефірі 24 каналу розповіла голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона зауважила, що мовиться про абсолютно інший рівень відповідальності та суспільної небезпеки.
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Експосадовців обвинувачують у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, незаконному перешкоджанні організації мирних зібрань, у перевищенні влади і службових повноважень, зазначила Олександра Матвійчук.
Статті про злочини проти людяності нема
Проте відбувався широкомасштабний системний наступ влади на мирне цивільне населення, який виконували у різний спосіб з використанням юридичних механізмів, додала правозахисниця.
Людей незаконно арештовували або порушували проти них сфабриковані справи – поза правовими механізмами – коли людей катували і залишали вмирати на морозі. Це все має іншу кваліфікацію, мовиться про злочини проти людяності. Так би мала звучати ця справа, якби у Кримінальному кодексі була відповідна стаття.
Однак за словами голови правління Центру громадянських свобод, статті за злочини проти людяності нема, 10 обвинуваченим не пред'явили таку кваліфікацію, яка б мала конкретні правові наслідки.
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Януковичу і його поплічникам загрожує довічне ув'язнення
- Досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року завершили. У них звинувачують вищих посадових осіб та президента-втікача Віктора Януковича.
- Напередодні річниці початку Майдану Ірина Венедіктова оголосила імена підозрюваних у розстрілах мирних протестувальників. Генпрокурорка озвучила список людей, що входили до злочинної групи посадовців, мовиться про 10 осіб.
- Водночас Венедіктова сказала, що Януковичу та його поплічникам загрожує довічне ув'язнення.