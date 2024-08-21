Или "сво" закончится в этом году, или будет третья мировая, – у Кадырова обратились к украинцам

Более двух недель продолжается операция ВСУ в Курской области. Раздраженные кадыровцы тем временем угрожают украинцам "третьей мировой войной".

Печально известный командир спецназа "Ахмат", который прославился тем, что в первые дни наступления в Курской области, записывал несколько видеообращений подряд, пытаясь объяснить, почему его подчиненные не остановили украинцев, заговорил снова. На этот раз генерал-майор Апти Алаудинов предстал перед камерами, чтобы пригрозить Украине и ее союзникам ядеркой.

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Или пан, или пропал

Так, Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ якобы удалось остановить. Также он вспомнил о наступлении россиян в Донецкой области и отметил, что победа России, мол, является неизбежной.

На фоне так называемого "успеха" оккупантов, так сказать, на всех фронтах кадыровец призвал украинцев выходить на улицы и убеждать свою власть к "капитуляции".

Потому что, если, по словам Алаудинова, оккупанты не смогут завершить свою "сво" в этом году, тогда в этом же году начнется Третья мировая война.

При этом командир спецназовцев отметил, что, мол, россияне привычны к войне, они смогут воевать дальше. Также он, между прочим, напомнил, что у страны-агрессора есть ядерное оружие. "Зачем нам нужен мир, в котором нет России?", – угрожающе спросил Алаудинов.

К слову, ВСУ за 2 недели наступления контролируют более 90 населенных пунктов в Курской области.