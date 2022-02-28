Среди них и автор "Путин – х**ло": у освобожденных из тюрьмы есть опыт в зоне АТО

Ирина Венедиктова заверила, что освобождение военных из тюрем не является массовой акцией. В частности, генпрокурор пояснила, что говорится о взвешенном шаге.

Ведь у всех освобожденных есть боевой опыт в зоне АТО. Об этом генпрокурор рассказала во время видеообращения 28 февраля.

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Среди освобожденных – автор "Путин – х**ло"

Ирина Венедиктова заверила, что населению не стоит беспокоиться за то, что криминал заполонит улицы страны. В то же время заключенным не стоит надеяться на "день открытой двери".

Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014 – 2015 годах. Все они являются ожесточенными противниками "русского мира". А один вообще – автор известной песни украинских болельщиков (говорится о "Путин – х**ло" – 24 канал) о главном агрессоре,

– рассказала Венедиктова.

Генпрокурор объяснила, что по каждому арестованному индивидуально оценены все риски и определенные механизмы контроля за ними.

Ирина Венедиктова также заверила, что в Украине достаточно воинов, ведь за 2 дня мобилизовано около 100 тысяч граждан. Половина – это резервисты теробороны.

"Защищать Родину – это не только обязанность, но и право. Когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, лица которые оступились, но хотят помочь защитить родную землю – заслужили этот шанс", – пояснила Венедиктова.

Также генпрокурор заверила, что каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей.

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