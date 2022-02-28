Адже всі випущені військові мають бойовий досвід у зоні АТО. Про це генпрокурорка розповіла під час відеозвернення 28 лютого.

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Серед звільнених – автор "Путін – х**ло"

Ірина Венедіктова запевнила, що населенню не варто хвилюватись за те, що кримінал заполонить вулиці країни. Натомість ув'язненим не варто сподіватись на "день відритих дверей".

Кожен зі звільнених має значний бойовий досвід в зоні АТО в 2014 – 2015 роках. Всі вони є запеклими противниками "руського міра". А один взагалі – автор відомої пісні українських вболівальників (мовиться про "Путін – х**ло" – 24 канал) про головного агресора,

– розповіла Венедіктова.

Генпрокурорка пояснила, що по кожному арештованому індивідуально оцінено всі ризики та визначені механізми контролю за ними.

Ірина Венедіктова також запевнила, що в Україні достатньо воїнів, адже за 2 дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян. Половина – це резервісти тероборони.

"Захищати Батьківщину – це не тільки обов'язок, а й право. Коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю – заслужили цей шанс", – пояснила Венедіктова.

Також генпрокурорка запевнила, що кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців.



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



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