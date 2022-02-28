В Киеве – воздушная тревога
Источник:КГГА
В Киеве раздаются сирены из-за воздушной тревоги. Всем нужно спуститься в укрытие!
В КГГА снова объявили о воздушной тревоге. Столица продолжает отражать атаки российских оккупантов. Людей просят немедленно спуститься в укрытие и сидеть там, пока не будет сигнала отбоя тревоги.
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Что делать, когда объявлена воздушная тревога
- Включить телевизор, радиоприемник или радиотрансляцию и прослушать сообщения.
- Быстро одевайтесь. Если у вас есть маленькие дети, помогите им одеться.
- Закройте окна, выключите электроприборы, перекройте газ и выключите свет.
- По возможности предупредите соседей о сигнале тревоги и помогите им эвакуироваться из дома.
- Возьмите индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас воды и продуктов, документы, карманный фонарик и экстренно направляйтесь к ближайшему укрытию.
- Находитесь в хранилище до тех пор, пока вы не услышите второй сигнал сирены или сообщение на официальных источниках об отбое тревоги.
- Не брезгуйте предупреждением о воздушной тревоге, ведь простые действия часто спасают!
Аптечка первой необходимости: что взять с собой в укрытие / Инфографика 24 канала
К слову, в Киеве продолжаются бои. Российские оккупанты всевозможными способами пытаются захватить столицу Украины. Во многих районах города, а также в области ведутся активные боевые действия, поэтому украинцев призывают покидать дома в крайней нужде. Когда же на улицах звучит сирена тревоги – всем необходимо спуститься в укрытие.
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