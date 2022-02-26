В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Источник:КГГА
В украинской столице снова раздаются сирены – объявлена воздушная тревога. Требование ко всем гражданским немедленно перейти в укрытие.
Об этом сообщили в соцсетях Киевской городской государственной администрации в 11:12 утра 26 февраля.
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Внимание! В Киеве снова объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
– подчеркнули в КГГА.
Напомним, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.
Текст публикации КГГА:
Внимание! В Киеве снова объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Напомним, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не ходят!
В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.