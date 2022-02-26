Про це повідомили у соцмережах Київської міської державної адміністрації об 11:12 ранку 26 лютого.
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Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– наголосили у КМДА.
Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.
Текст публікації КМДА:
Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!
У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.