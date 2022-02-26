Про це повідомили у соцмережах Київської міської державної адміністрації об 11:12 ранку 26 лютого.

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Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

– наголосили у КМДА.

Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

Текст публікації КМДА:

Увага! У Києві знову оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.