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24 Канал Новости политики На коммерческой основе: экс-сотрудник СБУ назвал страну, которая может передавать разведданные ВСУ
5 марта, 21:59
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На коммерческой основе: экс-сотрудник СБУ назвал страну, которая может передавать разведданные ВСУ

Алина Курлович

Украинская разведка получает определенные разведданные. Кроме того, она может сотрудничать со странами, которые имеют больше возможностей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что в случае негативного сценария, если Украине не будут предоставлять разведывательные данные, можно рассмотреть сотрудничество на коммерческой основе с другими странами. Европа, вероятно, может профинансировать получение спутниковых снимков.

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"Мы могли бы получать данные, например, от китайских коммерческих спутников. А почему бы нет? Кстати, Россия периодически использует китайские спутники и их группировки для съемки отдельных объектов на территории Украины", – сказал Иван Ступак.

Он также напомнил, что ЧВК "Вагнер" и ее руководитель Евгений Пригожин в свое время активно покупали у Китая спутниковые снимки Бахмута на коммерческой основе для планирования наступательных действий.

Я предполагаю, что если у Китая не будет политических возражений и вопрос будет стоять только в финансовой плоскости – "вы платите, мы предоставляем разведданные" – то это вполне реальный вариант,
– подытожил Иван Ступак.

Тем временем тем временем ЕП опубликовал фотографии российских объектов, сделанные украинской разведкой с помощью спутника ICEYE. Сейчас Украина имеет два собственных спутника и доступ к 44 аппаратам ICEYE. За последние два года ГУР осуществило 5 200 снимков, 40% из которых были использованы для поражения целей.