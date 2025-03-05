На коммерческой основе: экс-сотрудник СБУ назвал страну, которая может передавать разведданные ВСУ

Украинская разведка получает определенные разведданные. Кроме того, она может сотрудничать со странами, которые имеют больше возможностей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что в случае негативного сценария, если Украине не будут предоставлять разведывательные данные, можно рассмотреть сотрудничество на коммерческой основе с другими странами. Европа, вероятно, может профинансировать получение спутниковых снимков.

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"Мы могли бы получать данные, например, от китайских коммерческих спутников. А почему бы нет? Кстати, Россия периодически использует китайские спутники и их группировки для съемки отдельных объектов на территории Украины", – сказал Иван Ступак.

Он также напомнил, что ЧВК "Вагнер" и ее руководитель Евгений Пригожин в свое время активно покупали у Китая спутниковые снимки Бахмута на коммерческой основе для планирования наступательных действий.

Я предполагаю, что если у Китая не будет политических возражений и вопрос будет стоять только в финансовой плоскости – "вы платите, мы предоставляем разведданные" – то это вполне реальный вариант,

– подытожил Иван Ступак.

Тем временем тем временем ЕП опубликовал фотографии российских объектов, сделанные украинской разведкой с помощью спутника ICEYE. Сейчас Украина имеет два собственных спутника и доступ к 44 аппаратам ICEYE. За последние два года ГУР осуществило 5 200 снимков, 40% из которых были использованы для поражения целей.