Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що у разі негативного сценарію, якщо Україні не надаватимуть розвідувальні дані, можна розглянути співпрацю на комерційній основі з іншими країнами. Європа, ймовірно, може профінансувати отримання супутникових знімків.

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"Ми могли б отримувати дані, наприклад, від китайських комерційних супутників. А чому б ні? До речі, Росія періодично використовує китайські супутники та їхні угруповання для зйомки окремих об'єктів на території України", – сказав Іван Ступак.

Він також нагадав, що ПВК "Вагнер" та її керівник Євгеній Пригожин свого часу активно купували у Китаю супутникові знімки Бахмута на комерційній основі для планування наступальних дій.

Я припускаю, що якщо у Китаю не буде політичних заперечень і питання стоятиме лише у фінансовій площині – "ви платите, ми надаємо розвіддані" – то це цілком реальний варіант,

– підсумував Іван Ступак.

Тим часом ЄП опублікував фотографії російських об'єктів, зроблені українською розвідкою за допомогою супутника ICEYE. Наразі Україна має два власні супутники та доступ до 44 апаратів ICEYE. За останні два роки ГУР здійснило 5 200 знімків, 40% з яких було використано для ураження цілей.