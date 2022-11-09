В Англии в короля Чарльза бросили несколько яиц: ни одно не попало

Короля Великобритании Чарльза III и его супругу королеву-консорта Камиллу пытались забросать яйцами. Инцидент произошел во время прогулки по Нью-Йорку.

В Англии в короля Чарльза бросили несколько яиц

Королевские супруги прибыли в город, чтобы среди прочего открыть статую королевы Елизаветы II – первый памятник, установленный после ее смерти. Так, кто-то из толпы начал бросать яйца в их сторону, но, к счастью, ни одно не попало.

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Нападающий бросал яйца в их сторону, когда супруги приветствовали жителей Йорка на улице у городских ворот. В ответ люди в толпе начали свистеть и кричать "Боже, храни короля" и "Позор вам". Нарушитель кричал, что "Британия была построена на крови рабов".

Полиция уже задержала мужчину.

На видео видно, что в сторону короля и его супруги бросили не менее четырех яиц. Ни одно из них не попало в Чарльза или Камиллу. После случившегося к ним подошел охранник. При этом король чуть не наступил на скорлупу одного из упавших яиц.

У короля Чарльза бросали яйца на прогулке в Йорке: смотрите видео

Экоактивисты зарядили тортом в восковую фигуру Чарльза ІІІ

В конце октября также произошел курьезный инцидент с Чарльзом ІІІ. Впрочем, говорится о его восковой фигуре. Экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию в музее мадам Тюссо в Лондоне. Они бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля и заявили, что нефть и газ – это "геноцидный проект смерти".