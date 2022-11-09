В Англии в короля Чарльза бросили несколько яиц: ни одно не попало
Источник:The Guardian
Короля Великобритании Чарльза III и его супругу королеву-консорта Камиллу пытались забросать яйцами. Инцидент произошел во время прогулки по Нью-Йорку.
В Англии в короля Чарльза бросили несколько яиц
Королевские супруги прибыли в город, чтобы среди прочего открыть статую королевы Елизаветы II – первый памятник, установленный после ее смерти. Так, кто-то из толпы начал бросать яйца в их сторону, но, к счастью, ни одно не попало.
Может заинтересовать Король Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии: милое видео и реакция киевлянки
Нападающий бросал яйца в их сторону, когда супруги приветствовали жителей Йорка на улице у городских ворот. В ответ люди в толпе начали свистеть и кричать "Боже, храни короля" и "Позор вам". Нарушитель кричал, что "Британия была построена на крови рабов".
Полиция уже задержала мужчину.
На видео видно, что в сторону короля и его супруги бросили не менее четырех яиц. Ни одно из них не попало в Чарльза или Камиллу. После случившегося к ним подошел охранник. При этом король чуть не наступил на скорлупу одного из упавших яиц.
У короля Чарльза бросали яйца на прогулке в Йорке: смотрите видео
Экоактивисты зарядили тортом в восковую фигуру Чарльза ІІІ
В конце октября также произошел курьезный инцидент с Чарльзом ІІІ. Впрочем, говорится о его восковой фигуре. Экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию в музее мадам Тюссо в Лондоне. Они бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля и заявили, что нефть и газ – это "геноцидный проект смерти".
Таким образом двое экоактивистов "отблагодарили" королевскую семью за то, что Великобритания использует нефть и газ и приближает климатическую катастрофу.