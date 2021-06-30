У литовской и польской границ Беларусь развернула ракетные комплексы

В Беларуси вблизи границ с Литвой развернули зенитно-ракетные комплексы. Также перемещение тяжелой техники заметили совсем рядом с границей с Польшей.

Соответствующие фото и видео обнародовали в белорусских оппозиционных телеграм-каналах. Корреспонденты отмечают, что заметили даже "зенитки" с радиусом действия в 100 и 200 километров.

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Зенитные установки у границ Литвы и Польши

Очевидцы сообщают, что часть зениток проехала мимо Мядельской центральной районной больницы. Город Мядель находится в около 50 километрах от Литвы.

Зенитный комплекс у границы Беларуси с Литвой: смотрите видео

Что известно об установке С-300? Это советская зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. Такие установки способны поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета – до больших. Удар может достигать цели до 150, 200, 300 километров, в зависимости от типа применяемых элементов. Это советская зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. Такие установки способны поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета – до больших. Удар может достигать цели до 150, 200, 300 километров, в зависимости от типа применяемых элементов. Данные из Википедии



Техника возле города Волковыск, что недалеко от Польши / Фото из NEXTA

Перемещение ЗРК заметили и под Волковыском, что в 50 километрах от границы с Польшей.