Відповідні фото і відео оприлюднили у білоруських опозиційних телеграм-каналах. Дописувачі зазначають, що помітили навіть "зенітки" із радіусом дії в 100 і 200 кілометрів.
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Зенітні установки біля кордонів Литви і Польщі
Очевидці повідомляють, що частина зеніток проїхала повз Мядельську центральну районну лікарню. Місто Мядель розташоване близько за 50 кілометрів від Литви.
Зенітний комплекс біля кордону Білоусі з Литвою: дивіться відео
Що відомо про установку С-300?Це радянська зенітно-ракетна система середнього радіусу дії. Такі установки здатні вражати різні цілі на висотах: від менших, ніж можлива висота польоту — до більших. Удар може сягати цілі до 150, 200, 300 кілометрів, в залежності від типу застосовуваних елементів.
Дані з Вікіпедії
Техніка біля Волковиська, що неподалік Польщі / Фото з NEXTA
Переміщення ЗРК помітили і під Волковиськом, що за 50 кілометрів від кордону з Польщею.