Відповідні фото і відео оприлюднили у білоруських опозиційних телеграм-каналах. Дописувачі зазначають, що помітили навіть "зенітки" із радіусом дії в 100 і 200 кілометрів.

Тим часом Арештований у Білорусі росіянин просить Путіна забрати в нього громадянство

Зенітні установки біля кордонів Литви і Польщі

Очевидці повідомляють, що частина зеніток проїхала повз Мядельську центральну районну лікарню. Місто Мядель розташоване близько за 50 кілометрів від Литви.

Зенітний комплекс біля кордону Білоусі з Литвою: дивіться відео

Що відомо про установку С-300? Це радянська зенітно-ракетна система середнього радіусу дії. Такі установки здатні вражати різні цілі на висотах: від менших, ніж можлива висота польоту — до більших. Удар може сягати цілі до 150, 200, 300 кілометрів, в залежності від типу застосовуваних елементів.



Дані з Це радянська зенітно-ракетна система середнього радіусу дії. Такі установки здатні вражати різні цілі на висотах: від менших, ніж можлива висота польоту — до більших. Удар може сягати цілі до 150, 200, 300 кілометрів, в залежності від типу застосовуваних елементів.Дані з Вікіпедії



Техніка біля Волковиська, що неподалік Польщі / Фото з NEXTA

Переміщення ЗРК помітили і під Волковиськом, що за 50 кілометрів від кордону з Польщею.

Важливо! Європейський Союз знову запровадив санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі назвав ЄС "мерзотниками" та заявив про готовність вводити у країні воєнний стан.