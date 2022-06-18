У Лукашенко плачевная ситуация, – Латушко о мотивированности белорусских солдат

У белорусских солдат немного мотивации идти воевать против Украины. Дело в том, что молодые призывники не хотят погибать за Лукашенка и Путина.

Поэтому ситуация у Лукашенко – плачевная. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Часть армии – немотивированная

Надо быть полным идиотом или дураком, чтобы согласиться на смерть. Ради чего? Ради Лукашенко и Путина? Против украинцев? Где логика? Как объяснить это нормальному молодому человеку?

– заметил спикер.

Кроме того, они видели все происходящее в стране с августа 2020 года. Эта часть вооруженных сил совершенно немотивирована. Поэтому есть надежда, что они откажутся делать приказ в той либо другой форме.

"Не нужно говорить им, что нужно идти и сразу сдаваться в плен. Нужно просто заниматься дезертирством, идти в леса и партизаны, заниматься подпольным движением. Но ни в коем случае не идти в направлении Украины", – считает Павел.

По его словам, сложно представить, как ВСУ на границе будут отличать тех, кто хочет сдаться в плен от тех, кто идет воевать против нас.

"Эти ребята должны четко понимать, что они станут мишенью. Законной мишенью. К сожалению, это ужасная реальность, в которой мы сегодня живем", – сказал Латушко.

Белорусы хотят быть свободными

Эксминистр считает, что военные, которые воюют на стороне России, не достойны называться белорусами. Они изменяют белорусскому сообществу, белорусскому государству. Зато ребята, которые поддержали Украину, воюют не только за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь и о свободе белорусского народа в будущем.

Наши герои, воюющие в разных частях ВСУ, мечтают о будущей свободной Беларуси. Без режима Лукашенко. Они будут бороться за независимость от России,

– сказал спикер.

Военные подвергались идеологической обработке

Что касается офицерского и контрактного состава – по отношению к ним осуществлялась системная обработка. "По нашим данным, еще до войны российские советники посещали воинские части Вооруженных сил Белоруссии, чтобы осуществлять идеологическую обработку. Они рассказывали, как важно россиянам и белорусам держаться вместе, что нужно создавать общую армию, о высших зарплатах и современном вооружении", – говорит Павел. .

Однако сегодня у профессиональных военных произошел содержательный и ментальный перелом. Ведь Украина показала, что "вторую армию мира" можно победить. "И Украина победит. Именно поэтому они задумываются о том, зачем объединяться с россиянами?", - подытожил белорусский оппозиционер.

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