Тому ситуація у Лукашенка – плачевна. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Частина армії – немотивована

Треба бути повним ідіотом або дурнем, аби погодитися йти на смерть. Заради чого? Заради Лукашенка та Путіна? Проти українців? Де логіка? Як пояснити це нормальній молодій людині?,

– зауважив спікер.

Крім того, вони бачили усе, що відбувається в країні з серпня 2020 року. Ця частина збройних сил абсолютно немотивована. Тому є надія, що вони відмовляться виконувати наказ в тій чи іншій формі.

"Не треба говорити їм, що треба йти й одразу здаватися в полон. Потрібно просто займатися дезертирством, йти в ліси та партизани, займатися підпільним рухом. Але в жодному разі не йти в напрямку України", – вважає Павло.

За його словами, важко уявити, як ЗСУ на кордоні будуть відрізняти тих, хто хоче здатися в полон від тих, хто йде воювати проти нас.

"Ці хлопці мають чітко розуміти, що вони стануть мішенню. Законною мішенню. На жаль, це жахлива реальність, в якій ми сьогодні живемо", – сказав Латушко.

Білоруси хочуть бути вільними

Ексміністр вважає, що ті військові, які воюють на боці Росії, не гідні називатися білорусами. Вони зраджують білоруську спільноту, білоруську державу. Натомість ті хлопці, які підтримали Україну, воюють не лише за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Мовиться й про свободу білоруського народу в майбутньому.

Наші герої, які воюють у різних частинах ЗСУ, мріють про майбутню вільну Білорусію. Без режиму Лукашенка. Вони боротимуться за незалежність від Росії,

– сказав спікер.

Військові піддавалися ідеологічній обробці

Що ж до офіцерського та контрактного складу – стосовно них здійснювалася системна обробка. "За нашими даними, ще до війни російські радники відвідували військові частини Збройних сил Білорусії, щоб здійснювати ідеологічну обробку. Вони розповідали, як важливо росіянам та білорусам триматися разом, що треба створювати спільну армію, про вищі зарплати та сучасне озброєння", – говорить Павло.

Однак, сьогодні у професійних військових відбувся змістовний та ментальний перелом. Адже Україна продемонструвала, що "другу армію світу" можна перемогти. "І Україна переможе. Саме тому вони задумуються про те, навіщо об'єднуватися з росіянами?", – підсумував білоруський опозиціонер.

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