Палачи Лукашенко показали следы пыток на руках Протасевича – фото

Провал КГБ Беларуси с интервью Протасевича: палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста.

Роман Протасевич дает сейчас интервью беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу.

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А журналистка Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как из Протасевича выбили эти слова – КГБ не заметила, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие.

Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так старательно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим.

Руки Протасевича искалечены / Фото фейсбук Tetiana Bezruk

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Вот эти руки – это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа.

За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции.