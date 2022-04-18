У Лукашенко пригрозили странам Балтии и Польши смертями и разрушениями

Александр Вольфович, являющийся госсекретарем Совета безопасности Беларуси, предупредил об ответе в случае агрессии Запада.

По его словам, в таких странах, как Польша, Литва и Латвия, увеличивается количество военных и вооружения и модернизируется военная инфраструктура.

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Также Александр Вольфович обратил внимание, что участились полеты зарубежной военной авиации возле границ Беларуси.

Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно почему. Наверное, развязыванию и подготовке агрессии,

– прокомментировал Александр Вольфович.

Думаю, что простой народ – польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как погибают простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не хочет, потому что не получится так, что они разрешат агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут происходить только в Беларуси. Нет, на их территории также будут разрушения, гибель, взрывы", – отметил Вольфович.

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