Политолог Олег Лесной рассказал "24 Каналу", что главным принципом, определяющим действия Лукашенко, является инстинкт самосохранения. Именно это, вероятно, объясняет изменения в риторике белорусского лидера и его попытки дистанцироваться от угрожающих решений Москвы.

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Почему Лукашенко меняет свою риторику

По словам Олега Лесного, Лукашенко всегда внимательно реагирует на угрозы своей власти и безопасности. Именно поэтому он способен быстро менять свое поведение в зависимости от обстоятельств и предпринимать шаги, которых еще несколько лет назад от него было трудно ожидать.

Политолог о вызовах для Лукашенко: видео

Важно! Ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по Украине, прекратили работу. По словам Владимира Зеленского, это произошло 22 июня, о чем ему доложили военное командование и разведка. В то же время пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы. Украинская сторона продолжает следить за ситуацией.

Ранее белорусский лидер открыто поддерживал Владимира Путина и фактически не скрывал своей близости к Кремлю. Однако сейчас Лукашенко пытается убедить всех, что не является агрессором и не несёт ответственности за российскую войну против Украины.

Еще несколько лет назад он заявлял, что является союзником агрессора Владимира Путина. А теперь утверждает, что это не так. Лукашенко извиняется перед президентом Украины за то, что говорил. Конечно, таким образом он не отрывается от Москвы, потому что очень сильно привязан к ней. Но инстинкт выживания доминирует даже у политического животного,

– сказал политолог.

Он также обратил внимание на то, что Россия вынуждена искать дополнительные источники топлива, и речь уже не о Беларуси. Это свидетельствует об эффективности украинских ударов по российской логистике и объектам, обеспечивающим оккупационную армию ресурсами. Это дает практический результат.

К слову, Беларусь всё больше подвергается риску втягивания в войну против Украины из-за действий России, которая пытается усилить своё влияние на Минск. Эксперты ISW считают, что Кремль может использовать политическое и военное давление на Александра Лукашенко, чтобы заставить его более активно участвовать в конфликте.