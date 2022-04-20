У маршрутчиков Мелитополя требуют пропуска с георгиевскими лентами

Водителей общественного транспорта во временно оккупированном Мелитополе заставляют вешать на маршрутки "пропуска" с георгиевскими лентами. Оккупанты пытаются брать у перевозчиков "налоги".

Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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Российские оккупанты в Мелитополе создали специальные "пропуска". Их водитель маршрутки должен оплатить и наклеить на лобовое стекло.

На самом "пропуске" враги решили изобразить герб города Мелитополь. Однако украинский сине-желтый флаг они заменили георгиевской лентой.

Как пояснил журналист 24 канала, маршрутки, которые курсируются без этого "пропуска", оккупанты останавливают и просто не дают им работать.

Напомним, ранее самопровозглашенная "глава" Мелитополя Галина Данильченко встречалась с перевозчиками города. На собрании она заявила, что водителям предстоит ездить с георгиевскими лентами. А перевозчики, желающие работать, должны заключить договор с оккупантами.