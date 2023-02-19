У маршрутчика на границе нашли почти миллион гривен: спрятал под сиденьем и одеялами

Пограничники снова обнаружили немалую сумму наличных на границе. Водитель маршрутки спрятал около миллиона гривен под сиденьем.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Мужчина ехал в Киев.

Интересно Россиянин вторично пытался попасть в Украину: раньше переплыл на матрасе Западный Буг

Маршрутчик спрятал почти миллион гривен под сиденьем

В ГПСУ отметили, что пограничники нашли у водителя под одеялом "заначку" – почти миллион гривен.

Мужчина направлялся в столицу через "Орловку". Он тщательно пытался скрыть наличные от правоохранителей.



Мужчина спрятал деньги под сиденьем / Фото ГПСУ

Нарушитель положил 800 тысяч гривен под сиденье, прикрыв деньги одеялами и подушками. На водителя составили протокол. Наличные были изъяты до решения суда.

Без декларирования можно ввозить или вывозить до 10 тысяч евро наличных денег. По нынешнему курсу эта сумма составляет около 403 тысяч гривен.



Пограничники изъяли 800 тысяч гривен / Фото ГПСУ

Мужчина пытался провезти более 3 миллионов

Недавно на пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили неожиданную находку – мужчина пытался пересечь границу с несколькими миллионами гривен.

Вечером 57-летний украинец пытался заехать в Украину. Во время осмотра его машины сотрудники обнаружили 3,3 миллиона гривен. Мужчина их не задекларировал.

Задержанный понимал, что незаконно ввозит такую сумму наличными, поэтому предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства и багажнике.

Пограничники изъяли все деньги. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств дела.